Правки Joomla 2,5 ipcor.ru

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки93 просмотра
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ipcor.ru

1. Нижний слайдер\ротатор в IE 8 и 9 не работает – поправить.

2. Прикрутить на поиск по сайту от яндекса. У самих не получилось.

Оплата 1000 ЯД

Joomla
11 лет назад
karama
Антон 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад