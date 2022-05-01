Правки на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки131 просмотр
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joomla 1.5.22 VirtueMart 1.1.7a stable

Перестала работать пересылка заказа на электронку (т.е. после отправки заказа, на электронку письмо не приходит), надо поправить

2. Если зайти в карточку товара, то прпадает логотип http://prntscr.com/sophl , например тут http://www.dlya-kamina.ru/ekrany-dlya-kaminov/kaminnyy-ekran-c03325ab.html

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Joomla
11 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад