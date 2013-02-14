Доработка сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки105 просмотров
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На сайте www.afonskoe.ru (joomla) задублированы страницы

например

1. http://afonskoe.ru/product/view/1/94.html

2. http://afonskoe.ru/propovedi/product/view/1/94.html

в идеале для каждой темы надо сделать новую ссылку (ЧПУ) и склеить правильным редиректом предыдущие две на новую. За основу для контента берём вторую ссылку!

ЧПУ должна состоять из названия темы в транслитерации

таких задублированных тем на сайте больше 100

нужно сделать так, чтобы при добавлении темы контент менеджер мог самостоятельно сразу сделать правильную ЧПУ ссылку в дальнейшем (написать инструкцию)

требования к исполнителю - адекватность и всегда на связи

Joomla
11 лет назад
pavelalx
Павел 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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