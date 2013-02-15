требуется человек для создания информационных текстов о компании, далее с размещением их в интернете. нужны тексты написанные человеческим языком для людей, а не сухим.
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем команду для создания приложения под ключ (IOS и Android) тематика – такси нужны люди с опытом и примерами работа по договору по безналуМобильные приложения8 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем программиста в команду который хочет заниматься проектом с интересными задачами на удаленной основе Требования - квалифицированный PHP спец с обязательным знанием MySQL ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать объявления для рекламы вконтакте mamba и другие исходные данные - картинка и ссылка на страницу необходимо 1. сделать привлекательный тект (заголовок+объявление) 2. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется специалист по bitrix на доработку сайта интернет-магазина. Был проведен аудит сайта, в результате чего выданы рекомендации, надо их реализовать. Основные доработки заключаются в настройке отображения товаров, наличии разных кнопок, изменении навигации и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать приземляющую страницу. Работа под ключ, дизайн, верстка, программирование На странице должен быть сбор контактов в форме захвата В идеале, тексты и прикрепленные к старнцие фото должны легко заменяться. Без флеша! ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для страницы захвата нужно подготовить рекламную кампанию (выбрать правильные ключевые слова, подготовить разные объявления). Тематика – ювелирные украшения. Трафик нужен в первую очередь из яндекса, потом ВК и гугл. После подготовки ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте www.afonskoe.ru (joomla) задублированы страницы например 1. http://afonskoe.ru/product/view/1/94.html 2. http://afonskoe.ru/propovedi/product/view/1/94.html в идеале для каждой темы надо сделать новую ссылку (ЧПУ) и склеить правильным редиректом предыдущие две на новую. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад