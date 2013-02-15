pavelalx

Павел pavelalx

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Bitrix. Доработка интернет-магазина

    Требуется специалист по bitrix на доработку сайта интернет-магазина. Был проведен аудит сайта, в результате чего выданы рекомендации, надо их реализовать. Основные доработки заключаются в настройке отображения товаров, наличии разных кнопок, изменении навигации и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт-однострничник

    Требуется сделать приземляющую страницу. Работа под ключ, дизайн, верстка, программирование На странице должен быть сбор контактов в форме захвата В идеале, тексты и прикрепленные к старнцие фото должны легко заменяться. Без флеша! ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для специалиста по контекстной рекламе

    Для страницы захвата нужно подготовить рекламную кампанию (выбрать правильные ключевые слова, подготовить разные объявления). Тематика – ювелирные украшения. Трафик нужен в первую очередь из яндекса, потом ВК и гугл. После подготовки ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    На сайте www.afonskoe.ru (joomla) задублированы страницы например 1. http://afonskoe.ru/product/view/1/94.html 2. http://afonskoe.ru/propovedi/product/view/1/94.html в идеале для каждой темы надо сделать новую ссылку (ЧПУ) и склеить правильным редиректом предыдущие две на новую. ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад