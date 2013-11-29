Программист PHP в команду на интересный проект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок126 просмотров

Ищем программиста в команду

который хочет заниматься проектом с интересными задачами

на удаленной основе

Требования

- квалифицированный PHP спец с обязательным знанием MySQL

- умение разбираться в чужом коде

- вносить новые идеи по реализации текущих задач предлагать эффективные решения

- ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ главные качества

На текущий идёт разработка нового сервиса для интернет магазинов

1 этап – доработка существующего решения и тестирование

2 запуск

3 масштабирование и новый функционал

Проект длительный, предполагается его развитие

поэтому нам нужен человек, который заинтересован именно в таких проектах

MySQLPHP
11 лет назад
pavelalx
Павел 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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