Добавление на сайт popup окна с подпиской

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Завершен4 заявки162 просмотра

Здравствуйте.

На сайте (голый html) нужно добавить код, который бы работал так:

пользователям, которые зарегестрированы в facebook или vkontakte при первом заходе на главную страницу сайта 1 раз показывается попап окно с призывом подписаться на групп фейсбук или вконтакте (все в 1 окне на обе сети). Все условия жесткие. Только 1 раз показ только тем кто уже есть в сетях и только с главной страницы сайта.

Жду Ваших предложений по срокам и деньгам.

HTML
11 лет назад
zaistinu
Леонид 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

trust_s
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Надежный заказчик, четко поставленное задание, никаких проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству. Был рад поработать!

Заявки фрилансеров

trust_s
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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