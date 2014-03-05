Добавление на сайт popup окна с подпиской

Здравствуйте.

На сайте (голый html) нужно добавить код, который бы работал так:

пользователям, которые зарегестрированы в facebook или vkontakte при первом заходе на главную страницу сайта 1 раз показывается попап окно с призывом подписаться на групп фейсбук или вконтакте (все в 1 окне на обе сети). Все условия жесткие. Только 1 раз показ только тем кто уже есть в сетях и только с главной страницы сайта.

Жду Ваших предложений по срокам и деньгам.