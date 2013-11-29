Нужно настроить автоматизированный прием платежей кредиткой на нашем сайте посредством платежной системы Skrill API описание - https://www.skrill.com/fileadmin/templates/main/res/material/documents/pdf/getting-started/skrill-automated-payment-interface-manual-en.pdf
Необходимо сделать курсовую с использованием php
Здравствуйте задача следующая, необходимо сделать курсовую, основная цель это задание по веб-программированию, т.е PHP.
Задание прикладываю в архиве.
Жду от Вас цен и сроков.
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