Сайт визитка для студии, адаптивный дизайн

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Необходимо создать сайт визитку для веб студии, штатный программист сломал руку)), необходимо использовать скрипты анимационные и обязательно responsive и еще надо на joomla, такое простецкое задание, дизайн есть, буду рад видеть примеры ваших работ, без портфолио или без опыта работы не беспокоить, вообще студия ищет на постоянную работу joomla мастера

Joomla
11 лет назад
webmaler
Денис 
53 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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