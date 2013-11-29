На обычной страничке html уже сверстана и подключен скрипт формы обратной связи. Но скрипт рассчитан только на имя и телефон, нужно допилить, чтобы в письме можно было отправить до 5 файлов.
Сайт визитка для студии, адаптивный дизайн
Необходимо создать сайт визитку для веб студии, штатный программист сломал руку)), необходимо использовать скрипты анимационные и обязательно responsive и еще надо на joomla, такое простецкое задание, дизайн есть, буду рад видеть примеры ваших работ, без портфолио или без опыта работы не беспокоить, вообще студия ищет на постоянную работу joomla мастера
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