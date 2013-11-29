Доработки к сайту

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Завершен1 заявка106 просмотров

Необходимо:

1) Привязка капчи

2) Ручное редактирование сортировки в админ часте, с отображение на сайте

3) Редактирование вывода подписей на сайте

11 лет назад
jorgiyng
Игорь 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$120
3 дня
Сделано все отлично, что и требовалось, хотя и цмс была самописной, будем еще работать)
Сотрудничеством с Игорем доволен! Оперативное общение, исчерпывающие ответы, быстрая оплата. Рекомендую, буду ждать дальнейшего сотрудничества!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад