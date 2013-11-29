Закончить сайт на базе OpenCart

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Нуждаемся в помощи специальста по програмированию интернет магазина на базе Опенкарт.

Основная задача : закончить работу над ошибками, установить и настроить модули оплаты на сайте, решить несколько задач по хтмл верстке сайта.

Оплата договорная относительно каждой задачи - решенная задача = деньги на вашем счету.

Платим 15 числа каждого месяца. Если припечет можем оплатить раньше но только за проведенные работы.

Наши требования :

Общение в Скайпе.

Онлайн в обьявленные рабочии часы.

Opencart
11 лет назад
JadyVine
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

seopacer
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
6 отзывов(-2)
11 лет назад
$200
7 дней
Мощеннки. Договорилоись, вроде как начали работать - они получили доступ к сайту и с тех пор не ответили ни на одно сообщение.

Заявки фрилансеров

seopacer
36 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
6 отзывов(-2)
11 лет назад