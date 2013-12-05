Доработки на сайте Drupal

Добрый день нужно сделать доработки на сайте движке Drupal

http://pingroup.2doweb.org/

Частично сделано

1. необходимо сделать так, чтобы мы могли контролировать очередность предложений в категориях Аренда/Продажа используя «веса» установленные пользователем.

2. Возможность контролировать очерёдность слайд, либо по весам, либо физическим перемещением слайда.

3. Как контролируется раздел «последние поступления»? Нужно сделать эту категорию независимой, чтобы была возможность добавлять туда только те предложения, которые считаем нужными, независимо от их очерёдности добавления на сайт.

4. ДОДЕЛАТЬ возможность оставлять заявки в форме на сайте. Сейчас работает через раз и и это недопустимо!!

5. Необходимо установить возможность добавляния значений «от» и «до» в полях «площадь» и «цена», при этом сортировку обьектов сделать по «весам» установленных пользователем для каждого объекта.

6. Допустить формат ячейки с десятыми долями ( точки или запятой) для таких случаев, как 624,5 кв.м.

7. Добавить возможность выбирать другие единицы измерения площадей (сотка, га.) к м2

а. Соответственно должна быть возможность отображения цены за сотку и га.

8. На странице проектов в разделе «Настройке публикации» есть возможность отметить квадратик «поместить на главную страницу»...что он конкретно делает? Я пробовал его отмечать и убирать..но не заметел видимого эффекта.

9. В разделе "Новости" увеличить количество текста под заголовком до 4-5 строк

10. Переделать вывод Горячие предложения чтобы менялись через определенный период времени

Сортировка по весам

сортировку по цене убрать