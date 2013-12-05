Здравствуйте. На сайте (голый html) нужно добавить код, который бы работал так: пользователям, которые зарегестрированы в facebook или vkontakte при первом заходе на главную страницу сайта 1 раз показывается ...
Доработки на сайте Drupal
Добрый день нужно сделать доработки на сайте движке Drupal
Частично сделано
1. необходимо сделать так, чтобы мы могли контролировать очередность предложений в категориях Аренда/Продажа используя «веса» установленные пользователем.
2. Возможность контролировать очерёдность слайд, либо по весам, либо физическим перемещением слайда.
3. Как контролируется раздел «последние поступления»? Нужно сделать эту категорию независимой, чтобы была возможность добавлять туда только те предложения, которые считаем нужными, независимо от их очерёдности добавления на сайт.
4. ДОДЕЛАТЬ возможность оставлять заявки в форме на сайте. Сейчас работает через раз и и это недопустимо!!
5. Необходимо установить возможность добавляния значений «от» и «до» в полях «площадь» и «цена», при этом сортировку обьектов сделать по «весам» установленных пользователем для каждого объекта.
6. Допустить формат ячейки с десятыми долями ( точки или запятой) для таких случаев, как 624,5 кв.м.
7. Добавить возможность выбирать другие единицы измерения площадей (сотка, га.) к м2
а. Соответственно должна быть возможность отображения цены за сотку и га.
8. На странице проектов в разделе «Настройке публикации» есть возможность отметить квадратик «поместить на главную страницу»...что он конкретно делает? Я пробовал его отмечать и убирать..но не заметел видимого эффекта.
9. В разделе "Новости" увеличить количество текста под заголовком до 4-5 строк
10. Переделать вывод Горячие предложения чтобы менялись через определенный период времени
Сортировка по весам
сортировку по цене убрать
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Есть скрипт, он граббит результат с гугла, нужно сделать, чтобы граббил с файла, а работу скрипта оставить той же.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть функция - листалка бэкграундов. Нужно чтобы при размере окна меньше 992px скрипт выключался (исчезал как будто его в помине не было= ) ), при размере окна больше 992px возвращался.Закрыт11 лет назад
- $1000
Нуждаемся в помощи специальста по програмированию интернет магазина на базе Опенкарт. Основная задача : закончить работу над ошибками, установить и настроить модули оплаты на сайте, решить несколько задач по хтмл верстке ...Закрыт11 лет назад
Здравствуйте задача следующая, необходимо сделать курсовую, основная цель это задание по веб-программированию, т.е PHP. Задание прикладываю в архиве. Жду от Вас цен и сроков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно настроить автоматизированный прием платежей кредиткой на нашем сайте посредством платежной системы Skrill API описание - https://www.skrill.com/fileadmin/templates/main/res/material/documents/pdf/getting-started/skrill-automated-payment-interface-manual-en.pdfВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт визитку для веб студии, штатный программист сломал руку)), необходимо использовать скрипты анимационные и обязательно responsive и еще надо на joomla, такое простецкое задание, дизайн есть, буду рад видеть примеры ваших работ, без ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
На обычной страничке html уже сверстана и подключен скрипт формы обратной связи. Но скрипт рассчитан только на имя и телефон, нужно допилить, чтобы в письме можно было отправить до 5 файлов.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Необходимо довести до ума сайт, написанный на системе управления yapro. Доработать корзину и оформление заказа. Внести еще несколько мелких правок.Завершен11 лет назад