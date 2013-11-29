Изменить работу скрипта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок115 просмотров

Есть скрипт, он граббит результат с гугла, нужно сделать, чтобы граббил с файла, а работу скрипта оставить той же.

11 лет назад
artrix
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров