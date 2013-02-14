Натянуть дизайн на joomla + eventlist

Надо натянуть дизайн на Joomla и сделать календарь (eventlist)

чпу должно быть.

Мероприятия будут разбиваться на категории (футбол, хоккей ....) при нажатии на мероприятие картинка сверху будет меняться (т.е. вместо мяча при нажатии на хоккей будет клюшка с шайбой и т.д.)

Слева ещё команды и стадионы, т.е. мероприятие после добавления должно отображаться в выбранной команде и стадионе (внизу должна быть возможность добавления текста).

Т.к. мероприятий будет на сайте не очень много, то все они при этом должны отображаться на главной странице. Только под фото должно быть написано кто с кем играет http://prntscr.com/sou6j

Внизу, под всеми мероприятиями тоже должна быть возможность добавления текста.

После того как дата мероприятия пройдёт- страница не должна удаляться, а должна переместиться в архив мероприятий без изменения url.

Справа настроить RSS из яндекса (вроде можно под каждую категорию свои новости сделать). Т.е. если категория про футбол, то там новости футбола, если категория хоккей-то там новости хоккея...

Внутренняя страница:

Образец приложен.

Тут например ссылками должны стать на соответствующие страницы "Футбол" "Лужники" "Спартак" "Локомотив"

Форма заказа, после отправки должно придти на почту и чтоб было понятно с какой страницы пришло (название мероприятия)

Значки вебмани, виза ... Это просто картинки (чтоб посетители видели возможные способы оплаты) Их подключать не надо

Ваши предложения по цене и срокам?