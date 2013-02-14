Wordpress - плагины, виджеты, настройка

Всем привет! Необходимо сделать следующее:

1.Поставить на сайт подписку смарт респондер.

2.Поставить на сайт баннеры, так чтобы они менялись.

3.Сделать в редакторе текста при нажатие на жирный - применялся semibold (полужирный), а не bold

4. Сделать возможность добавления видео (в записи) НЕ ютб, с возможностью просмотра.

5. Сделать возможность добавления аудио файлов, с возможностью прослушивания.

Сроки - 1 день.

Оплата по факту. Свои навыки и сумму желаемой оплаты указывайте в заявке!

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