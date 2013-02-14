Верстка + настройка CMS

$100
Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок158 просмотров
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По готовому макету нужно сделать верстку и натянуть на cms - santa fox modX, wordpress или другую бесплатную. Сделать настройку CMS в соответствии с ТЗ.

Подробное ТЗ потенциальному исполнителю.

11 лет назад
Falkevgl
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад