Доработка шаблона Opencart

Надо натянуть дизайн на Joomla и сделать календарь (eventlist) чпу должно быть. Мероприятия будут разбиваться на категории (футбол, хоккей ....) при нажатии на мероприятие картинка сверху будет меняться (т.е. вместо мяча при нажатии на хоккей будет клюшка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо доработать стандартный шаблон Opencart.
Суть доработки:
При работе поиска по сайту, в т.ч. расширенного, выдавать в строке результата должно не
только "Наименование" и "Цена", но и артикул, модель. Т.е. еще пару полей.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Внести несколько правок в сайт на HostCMS 1. Создать\Найти и Установить модуль подписки на новости 2. Изменить оформление новостейСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Установить тему http://www.templatemonster.com/ru/magento-themes-type/38064.html на платформу Insales и русифицировать её.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
joomla 1.5.22 VirtueMart 1.1.7a stable Перестала работать пересылка заказа на электронку (т.е. после отправки заказа, на электронку письмо не приходит), надо поправить 2. Если зайти в карточку товара, то прпадает логотип http://prntscr.com/sophl , ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Описание задачи прикрепил. Вопросы, цена, срок - только в проект. ЗЫ. Желательно MODX EvolutionСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
ipcor.ru 1. Нижний слайдер\ротатор в IE 8 и 9 не работает – поправить. 2. Прикрутить на поиск по сайту от яндекса. У самих не получилось. Оплата 1000 ЯДСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $17
Простая задачка: - настроить во views представление для списка статей - настроить во views представление для отдельной статьи (используется собственный тип ноды, CCK) Можно даже в форме консультации.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Имеющийся HTML дизайн перенести на Joomla (сделать шаблон).Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть верстка сайта, необходимо натянуть на Wordpress. Очень срочно, готов рассмотреть варианты. Внимание! Фрилансеры, недавно зарегистрированные, не имеющие положительного рейтинга рассматриваться не будут. Оплата только по факту.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо внести изменения в готовый рабочий проект. Битрикс на по проекте уже установлен. Требуется ряд доработок кода, создание новых разделов. Модификация каталога и т.п.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад