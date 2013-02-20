Доработка шаблона Opencart

$20
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки92 просмотра
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Добрый день! Необходимо доработать стандартный шаблон Opencart.

Суть доработки:

При работе поиска по сайту, в т.ч. расширенного, выдавать в строке результата должно не

только "Наименование" и "Цена", но и артикул, модель. Т.е. еще пару полей.

OpenCart
11 лет назад
Crocky00x
Геннадий 
46 летЙемен
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
baBach
Михась 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо! Все качественно и в срок!
Отличный заказчик, не возникло проблем ни с полной предоплатой, ни с выполнением. Рекомендую!