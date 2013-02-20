Доработка шаблона Opencart

Добрый день! Необходимо доработать стандартный шаблон Opencart.

Суть доработки:

При работе поиска по сайту, в т.ч. расширенного, выдавать в строке результата должно не

только "Наименование" и "Цена", но и артикул, модель. Т.е. еще пару полей.