Редизайн портала

Дизайн сайтовЗавершен15 заявок318 просмотров
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Делаем редизайн портала. У нас поменялись шрифта, немного форма вывода и расположение некоторых элементов. Нужно это все обрисовать, чтобы передать работу в верстку. Обложку и некоторые главные страницы разделов портала уже обрисованы для примера (главные разделов планируем нарисовать сами). Всего около 50 страниц, вывод элементов на многих страницах повторяется. Задавайте вопросы, буду ответы писать в дополнение. Указывайте примерную стоимость. Портфолио обязательно. Адрес портала и дизайн отправим по запросу после просмотра портфолио запросившего.

11 лет назад
nobap
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sozidai
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$800
7 дней
Адекватный и порядочный исполнитель. Все выполнил по ТЗ, хоть и было оно не полным, многое обсуждали устно. По факту сделал больше, чем обговаривали на начальном этапе. Рад сотрудничеству, рекомендую.
Четко поставленная задача, адекватная критика и своевременная быстрая оплата. Дмитрий отличный заказчик и приятный в общении человек, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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