Делаем редизайн портала. У нас поменялись шрифта, немного форма вывода и расположение некоторых элементов. Нужно это все обрисовать, чтобы передать работу в верстку. Обложку и некоторые главные страницы разделов портала уже обрисованы для примера (главные разделов планируем нарисовать сами). Всего около 50 страниц, вывод элементов на многих страницах повторяется. Задавайте вопросы, буду ответы писать в дополнение. Указывайте примерную стоимость. Портфолио обязательно. Адрес портала и дизайн отправим по запросу после просмотра портфолио запросившего.