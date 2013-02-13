Небольшой редизайн сайта

Нужно создать дизайн-шаблон под сайт веб-дизайна, простой, без излишек. Предпочтительно Joomla. Недорого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон на WP, надо немного подправить что бы смотрелось прилично и сочеталось.
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