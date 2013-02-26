Отрисовать дизайн сайта по макету

Нужно нарисовать дизайн сайта для музыкального салона, дизайн должен быть визуально быть связан с клавишными инструментами

Есть макет сайта и ТЗ к нем.

Бюджет 4000 руб.

При выполнении в срок 3 дня, даю сверху еще 1000 руб.

ЧТО МНЕ ОТ ВАС НУЖНО:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Дальнейшая связь голосом ( это обязательно )

3. Будет большим плюсом если покажите пример подобного проекта

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.