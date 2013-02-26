Отрисовать дизайн сайта по макету

$130
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок200 просмотров
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Нужно нарисовать дизайн сайта для музыкального салона, дизайн должен быть визуально быть связан с клавишными инструментами

Есть макет сайта и ТЗ к нем.

Бюджет 4000 руб.

При выполнении в срок 3 дня, даю сверху еще 1000 руб.

ЧТО МНЕ ОТ ВАС НУЖНО:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Дальнейшая связь голосом ( это обязательно )

3. Будет большим плюсом если покажите пример подобного проекта

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

Дизайн сайта
11 лет назад
IgorBrayt
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mg-web
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Работу выполнил, сроки чуть затянулись, но в целом все получилось хорошо.
Игорь зарекомендовал себя как грамотный заказчик. который точно знает. что надо и как надо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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