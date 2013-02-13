Внести изменения в макет сайта (PSD)

$100
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать макет сайта с учетом юзабилити. Сделать его стильным и удобным. Добавить иконок, банеров, поработать с главной и формой заказа.

Детальное ТЗ отправлю заинтересовавшему меня исполнителю.

Оплата после согласования главной страницы. Ищу ответственного.

11 лет назад
simodrey
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн для 2х сайтов (Психология и медицина)

    $85

    Добрый день! Требуется дизайн для двух сайтов, тематика психология и медицина. Для первого, есть полное ТЗ. Для второго, требуется обновление на современный манер, с сохранением структуры. Для обоих нужно Главная + 2 внутренних страницы. (Страницы типовые: категории и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовать дизайн сайта по макету

    $130

    Нужно нарисовать дизайн сайта для музыкального салона, дизайн должен быть визуально быть связан с клавишными инструментами Есть макет сайта и ТЗ к нем. Бюджет 4000 руб. При выполнении в срок 3 дня, даю сверху еще ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн + логотип + вёрстка веб-сайту Joomla

    $250

    Готовый сайт на Joomle, нужно выполнить редизай и дополнить необходимым несложным функционалом. На данный момент сайт никакой по дизайну и по функционалу. Также надо выполнить логотип. Техническое задание составляется на основе сайтов-конкурентов + готовых решений по данной ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн с примера

    $35

    Есть дизайн сайта http://matec.ru - необходимо сделать аналог, изменить только стилистику. Нужен редизайн для сайта setkazavod.ru, нужен дизайн для завода, завод занимается тем , чем там написано ( на сайте ). P/s - Тестовое задание, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта на ASP.NET

    $500

    Требуется создать макет и разработать дизайн сайта в 7-8 страниц. Сайт представляет собой открытую часть с информационными страницами и закрытую часть с кабинетом пользователя. Уже есть несколько страничек, их придется переверстать, оставив логику. Все написано на MVC4+Razor Все ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн портала

    Делаем редизайн портала. У нас поменялись шрифта, немного форма вывода и расположение некоторых элементов. Нужно это все обрисовать, чтобы передать работу в верстку. Обложку и некоторые главные страницы разделов портала уже обрисованы для примера (главные ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад