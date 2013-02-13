Сайт sib-met.ru. Рестайлинг

Доработка дизайна сайта sib-met.ru

1. Убираем логотип с картинками наверх вправо.

2. Оформляем шапку сайта.

3. Контактная информация слева вверху, внизу в подвале

4. Слева меню основное, горизонтальное меню под шапкой

5. счетчики в подвал

6. По рабочей области - сделать читаемо, чтобы разрывов шаблона не

было.

7. Баннер для связи с нами, который бы периодически ненавязчиво

напоминал о себе, если пользователь смотрит сайт.

Преимущественные цвета сайта - синий и голубой, по фону и прочим

вещам - на откуп дизайнеру.