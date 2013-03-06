Дизайн главной страницы + лого

$100
Дизайн сайтовЗавершен26 заявок220 просмотров
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Добрый день,

Нужно сделать дизайн главной страницы сайта и логотип для сайта, предназначенного для обмена вещами.

В приложении - структура главной страницы

По оплате - предпочитаю Яндекс.Деньги или перевод на банковский счет

11 лет назад
vlad85
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Andris-art
Андрей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$100
3 дня
Работой доволен, качество на уровне.
Хороший заказчик ! Понятное задание, правки по делу, оплата без проблем ! Рекомендую !
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