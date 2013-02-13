Редизайн сайта и анимация логотипа

Добрый день! Требуется дизайн для двух сайтов, тематика психология и медицина. Для первого, есть полное ТЗ. Для второго, требуется обновление на современный манер, с сохранением структуры. Для обоих нужно Главная + 2 внутренних страницы. (Страницы типовые: категории и ...