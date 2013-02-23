Нужен макет для фитнес-клуба

Есть сайт http://sapa-fitnes.ru/

Сейчас взялся делать его новую версию. Нужен макет главной страницы, который был бы лучше. В первую очередь очень не нравятся размеры - из-за шапки ничего не видно на странице. Во вторых: важно, чтобы меню было горизонтальным, с выпадающими подпунктами.

И последнее, что важно: нужно оставить логотип с птицей, обыграть что клуб "для всей семьи" и предусмотреть в шапке место под контакты (телефон, адрес, ссылка на схему проезда).

Дизайн нужен "вчера", поэтому скорость важнее всего.

P.S. Обязательно указывайте срок и стоимость. Иначе даже не буду читать заявку.