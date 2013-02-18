Дизайн приложения для ВК

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть спроектированный интерфейс для простенького приложения Вконтакте (открытки). Необходимо отрисовать элементы.

11 лет назад
Rja
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
3 дня
Всё супер! Рекомендую!
Поработали замечательно, хорошо поладили и нашли общий язык. С оплатой проблем так же не возникло. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина обуви и модной одежды

    $100

    Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен макет для фитнес-клуба

    Есть сайт http://sapa-fitnes.ru/ Сейчас взялся делать его новую версию. Нужен макет главной страницы, который был бы лучше. В первую очередь очень не нравятся размеры - из-за шапки ничего не видно на странице. Во вторых: важно, чтобы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен макет для сайта ателье одежды

    $100

    Сайт будет предназначен для оптовиков, желающих заказывать одежду данного ателье. Сам сайт будет простой. Есть набросок от заказчика, от которого можно отталкиваться. Но не более того. Выбранному исполнителю дам дополнительную информацию по предпочтениям заказчика, отвечу на все ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной страницы + лого

    $100

    Добрый день, Нужно сделать дизайн главной страницы сайта и логотип для сайта, предназначенного для обмена вещами. В приложении - структура главной страницы По оплате - предпочитаю Яндекс.Деньги или перевод на банковский счет

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн сайта и анимация логотипа

    $1000

    Необходим полный редизайн сайта www.legaltraditions.com.ua. Текущий дизайн и функциональность не устраивают совсем. Также необходима какая-то анимация логотипу (*ai во вложении) в контексте сайта, чтобы при открытии главной страницы придать ей какое-то живое движение. Интересный сайт конкурентов: http://www.p-p.ua/

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт sib-met.ru. Рестайлинг

    $250

    Доработка дизайна сайта sib-met.ru 1. Убираем логотип с картинками наверх вправо. 2. Оформляем шапку сайта. 3. Контактная информация слева вверху, внизу в подвале 4. Слева меню основное, горизонтальное меню под шапкой 5. счетчики в подвал ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения в макет сайта (PSD)

    $100

    Нужно доработать макет сайта с учетом юзабилити. Сделать его стильным и удобным. Добавить иконок, банеров, поработать с главной и формой заказа. Детальное ТЗ отправлю заинтересовавшему меня исполнителю. Оплата после согласования главной страницы. Ищу ответственного.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн для 2х сайтов (Психология и медицина)

    $85

    Добрый день! Требуется дизайн для двух сайтов, тематика психология и медицина. Для первого, есть полное ТЗ. Для второго, требуется обновление на современный манер, с сохранением структуры. Для обоих нужно Главная + 2 внутренних страницы. (Страницы типовые: категории и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад