Дизайн приложения для ВК

Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть спроектированный интерфейс для простенького приложения Вконтакте (открытки). Необходимо отрисовать элементы.
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