Отрисовка около 25 внутренних страниц + 30 попапов

Здравствуйте!

Ищем опытного дизайнера на проект.

Необходимо отрисовать около 25 внутренних страниц + 30 попапов по готовому образцу.

Оплата – 10 usd 1 внутренняя, 5 usd – 1 попап

Итого +- 400 USD

Есть прототип (вышлем заинтересовавшим кандидатам)

В день проекту необходимо будет уделять около 4х часов. Постановка задач от проектного менеджера.

Большим плюсом будет возможность быть на связи и работать в период 10-19 мск. Наверно даже, это единственный возможный на данном проекте вариант.

Оплата в вмз

При успешном завершении этой части работ, сможем предложить продолжение сотрудничества по этому проекту. Объем работ будет почти такой же

Заинтересовавшихся сотрудничеством просьба показывать лучшие примеры работ из потрфолио и указывать готовность уделять ок 4 ч в день в нашем режиме.

Спасибо за внимание

PS Заявки просьба оставлять только в проект! В скайп не принимаем