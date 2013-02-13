Отрисовка около 25 внутренних страниц + 30 попапов

Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Ищем опытного дизайнера на проект.
Необходимо отрисовать около 25 внутренних страниц + 30 попапов по готовому образцу.
Оплата – 10 usd 1 внутренняя, 5 usd – 1 попап
Итого +- 400 USD
Есть прототип (вышлем заинтересовавшим кандидатам)
В день проекту необходимо будет уделять около 4х часов. Постановка задач от проектного менеджера.
Большим плюсом будет возможность быть на связи и работать в период 10-19 мск. Наверно даже, это единственный возможный на данном проекте вариант.
Оплата в вмз
При успешном завершении этой части работ, сможем предложить продолжение сотрудничества по этому проекту. Объем работ будет почти такой же
Заинтересовавшихся сотрудничеством просьба показывать лучшие примеры работ из потрфолио и указывать готовность уделять ок 4 ч в день в нашем режиме.
Спасибо за внимание
PS Заявки просьба оставлять только в проект! В скайп не принимаем
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