Дизайн сайта компании сельхозтехники/станков

Здравствуйте,

Нужно разработать дизайн для компании занимающейся продажей сельхозтехники, станков для деревообработки, погрузчиков.

Современный, стильный дизайн.

Условия работы:

-100% авторская работа

-Оплата 100% только после одобрения компанией заказчика. Оплачивается только принятый вариант.

-Формат PSD

-Все права на оплаченный дизайн и его отдельные элементы переходят мне как заказчику. На готовом сайте будет ссылка только на контакты нашей студии.

-Публикация в портфолио запрещена.

Возможно дальнейшее сотрудничество в команде по созданию сайтов и рекламных материалов.

Нравятся:

http://www.altayauto.ru/

Сайты по тематике:

http://www.salskselmash.ru

http://www.agrotraks.ru

http://www.dst-21.ru

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