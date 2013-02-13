Отрисовать кусок страницы

Сайт будет предназначен для оптовиков, желающих заказывать одежду данного ателье. Сам сайт будет простой. Есть набросок от заказчика, от которого можно отталкиваться. Но не более того. Выбранному исполнителю дам дополнительную информацию по предпочтениям заказчика, отвечу на все ...