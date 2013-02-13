Отрисовать кусок страницы

Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы
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Добрый день. Есть кусок (1/4 часть обычной, дизайн этой части не связан с остальной) веб страницы который необходимо переделать в более строгом стиле.
Тематика - финансы.
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