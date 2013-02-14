Создание шаблона для сайта

Сайт в системе ucoz Адаптирован шаблон из cms joomla. Нужно: Адаптировать этот же шаблон с доработками в дизайне. Нужно добавить функции из соц. сетей. Быстрые личные сообщения (что то наподобие вконтакте) друзья. и т.д. Грамотное написание кода. Кроссбраузерность и ...