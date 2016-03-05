Сделать дизайн 1 странички сайта

Сделать красивый дизайн для 1 странички сайта в виде 6 ipadoв в горизонтальном положение (типа как баннерки) - внутри текст, картинка.

Работа предполагает подбор красивой картинки для илюстрации тематики, написание текста (но чтобы была возможность потом менять текст по требованию - наверное нужно сделать текст отдельным слоем)

Нужно поискать картинки, собрать и наверное отдельные вещи разрезать, чтобы программисту было легче верстать.

Цена - 20-25 у.е.