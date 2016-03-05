Сделать дизайн 1 странички сайта

Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать красивый дизайн для 1 странички сайта в виде 6 ipadoв в горизонтальном положение (типа как баннерки) - внутри текст, картинка.
Работа предполагает подбор красивой картинки для илюстрации тематики, написание текста (но чтобы была возможность потом менять текст по требованию - наверное нужно сделать текст отдельным слоем)
Нужно поискать картинки, собрать и наверное отдельные вещи разрезать, чтобы программисту было легче верстать.
Цена - 20-25 у.е.
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