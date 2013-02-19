Дизайн сайта

$33
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика - финансовые услуги

сроки очень жмут, подвел исполнитель.

Дизайн сайта
11 лет назад
maxidenn
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
111 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
11 лет назад
$40
1 день
Умеет не только делать работу качественно, но и находить компромиссы. Мой + и рекомендации.
Хороший заказчик. Оплата четко и вовремя. Задача понятна и лаконична. Рад сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Дизайн интернет-магазина обуви и модной одежды

    $100

    Сайт-образец — http://www.leform.ru/index.php — визитка (заглавная страница) http://www.leformshop.ru/ — инет-магазин (витрина) ТЗ во вложени + требование увязать с этим http://disk.yandex.ru/public/?hash=bi0efhs/ekesk9u... Пока только эти страницы

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта компании сельхозтехники/станков

    Здравствуйте, Нужно разработать дизайн для компании занимающейся продажей сельхозтехники, станков для деревообработки, погрузчиков. Современный, стильный дизайн. Условия работы: -100% авторская работа -Оплата 100% только после одобрения компанией заказчика. Оплачивается только принятый вариант. -Формат PSD -Все права на оплаченный дизайн и его ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать кусок страницы

    $50

    Добрый день. Есть кусок (1/4 часть обычной, дизайн этой части не связан с остальной) веб страницы который необходимо переделать в более строгом стиле. Тематика - финансы.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать шаблон кинотематики

    $50

    Нарисовать светлый шаблон для киносайта. Сквозной дизайн главной, внутренняя страница профиль пользователя. Нужные блоки в шаблоне: Буквенный каталог (алфавит для навигации) Блок с годами Блок со странами Блок категорий Блок популярных фильмов Шаблон должен состоять: Колонка левая или правая где будут блоки выводиться ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовка около 25 внутренних страниц + 30 попапов

    $400

    Здравствуйте! Ищем опытного дизайнера на проект. Необходимо отрисовать около 25 внутренних страниц + 30 попапов по готовому образцу. Оплата – 10 usd 1 внутренняя, 5 usd – 1 попап Итого +- 400 USD Есть прототип ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется помощь в генерации цветовых решений

    Добрый день. Задача: Есть шаблон под Joomla, полностью сверстан и натянут на CMS. Требуется помощь в "генерировании" (на основе текущего шаблона) других цветовых решений и соответ. верстки (css стилей). Никаких изменений блоков и структуры, только визуально-цветовые изменения (шрифт, ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен макет для фитнес-клуба

    Есть сайт http://sapa-fitnes.ru/ Сейчас взялся делать его новую версию. Нужен макет главной страницы, который был бы лучше. В первую очередь очень не нравятся размеры - из-за шапки ничего не видно на странице. Во вторых: важно, чтобы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен макет для сайта ателье одежды

    $100

    Сайт будет предназначен для оптовиков, желающих заказывать одежду данного ателье. Сам сайт будет простой. Есть набросок от заказчика, от которого можно отталкиваться. Но не более того. Выбранному исполнителю дам дополнительную информацию по предпочтениям заказчика, отвечу на все ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад