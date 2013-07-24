Обновить дизайн интернет-магазина

Добрый день. Задача: Есть шаблон под Joomla, полностью сверстан и натянут на CMS. Требуется помощь в "генерировании" (на основе текущего шаблона) других цветовых решений и соответ. верстки (css стилей). Никаких изменений блоков и структуры, только визуально-цветовые изменения (шрифт, ...