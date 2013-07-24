Обновить дизайн интернет-магазина

$250
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки160 просмотров
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Необходимо обновить дизайн интернет магазина bookpost.ua

11 лет назад
utm
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MatArt
Матвей 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$250
4 дня
Отличный дизайнер. Учитывает все пожелания заказчика.
Отлично поработали, всем доволен!
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