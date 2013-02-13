Доработать дизайн сайта (для профи ucoz)

Сайт в системе ucoz

Адаптирован шаблон из cms joomla.

Нужно:

Адаптировать этот же шаблон с доработками в дизайне.

Нужно добавить функции из соц. сетей.

Быстрые личные сообщения (что то наподобие вконтакте) друзья. и т.д.

Грамотное написание кода. Кроссбраузерность и т.д.

Подобрать стили к этому шаблону.Стиль комментариев различных форм и т.д.

Все подробности в скайпе. mm-forex

Нужен человек профи в ucoz и joomla возможно группа людей.

Сайт mmforex.ru