Изменить шаблон

Сайт в системе ucoz Адаптирован шаблон из cms joomla. Нужно: Адаптировать этот же шаблон с доработками в дизайне. Нужно добавить функции из соц. сетей. Быстрые личные сообщения (что то наподобие вконтакте) друзья. и т.д. Грамотное написание кода. Кроссбраузерность и ...
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добрый день.Нужно изменить цветовую схему шаблона и русифицирровать http://www.templatemonster.com/ru/demo/39447.html
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