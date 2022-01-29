Подключить смарт-контракт к кошельку метамаск и сайту на Тильда

Системное программированиеЗакрытнет заявок113 просмотров
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Есть сайт на тильда. Нужно к нему на ReactJS подключить кошелек Metamask со смарт-контрактом (есть готовый). Должно работать как тут:https://www.epic-eagles.com/ — нажимаешь Connect wallet и подключается метамаск и смарт-контракт. Пожалуйста, присылайте примеры аналогичных работ!

2 года назад
antonem
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад