[b]Сейчас мы взяли в работу еще один новый проект по разработке сложного программного продукта, направленного на управление процессами в области производственной безопасности https://sunkt.ru Стек технологий:[/b] TypeScript; Vue.js; GraphQL (Apollo); Vuetify. [b]Что нужно делать?[/b] - Разработать полнофункциональные модули графической части системы; - Разработать отдельные компоненты ...
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Здравы будьте
1. Задание: создать смарт контракт со следующими возможностями
2. Вывод любых токенов присланных на адрес контракта (это лучше сделать сразу, иначе в результате экспериментов могут быть убытки)
3. Возможность самоудаления контракта создателем(в механизм заложить отправку всего что есть на балансе создателю)
4. Генерация токенов в ответ на входящую транзакцию, на пример 1 матик= 1000 токенов
5. Рабочая среда, чтоб не искал: http://remix.ethereum.org/ (я этим не ограничиваю, просто сам тут обычно делаю, если найдёшь что-то другое я не против)Вот как пример https://polygonscan.com/address/0xd85e09bf9e25dcb8dfbecbdceb51f8cc2c5099a3 (этот уже самоудалённый после экспериментов)Хотел дать рабочий чтоб поиграться увидеть как это в живую, но нужно заходить и включать, там просто следующий шаг чтоб это можно было включить на определённое время, а потом он сам отключает до следующего включения.(такую задачу пока не ставлю, это всё-же тестовое задание)По сути задача повторить то что я делал и показать мне программный код.Я обычно не пользуюсь тестнетами а всё на матике тестирую, комиссии не большие.Если нужно будет то пару монеток кину для деплоя и тестирования.
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