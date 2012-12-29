Доработки сервиса объединения сотрудников образовательных организаций

Системное программированиеЗакрыт1 заявка562 просмотра
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Доработка сервиса интеграции с ЭПОС для направления дополнительных данных в случае расширения набора атрибутов образовательных организаций и подразделений, доработки сервиса объединения сотрудников образовательных организацийЯзык программирования - Java (версия 11), фреймворк spring, Apache Camel.Контроль выполнения задания и сами ТЗ находятся в таск-менеджере ClickUp.

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв