Программист Python / Middle+ / Senior

Системное программированиеЗакрыт1 заявка698 просмотров
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Нужен опытный программист, который сможет настроить работу удаленно в команде и взять на себя написания части кода.

Из обязательных знаний

  • Python
  • Микросервисная архитектура
Рассмотрю различные варианты
Python
2 года назад
Litestat
Илья 
35 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад