Курсовая на любом языке программирования с БД

Системное программированиеЗавершен13 заявок794 просмотра
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Написать небольшую программу на любую тему на любом языке программирования. Главное чтобы была БД.

Подойдёт как Pascal (Delphi), так и С++, С#,  Java и т.д.

Самое простое что можно быстро сделать. Цены и тему можно предлагать в предложения. Ничего сверхъестественного от софта не нжно

2 года назад
Grenfload
Андрей 
35 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
BKron
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва(-1)
2 года назад
$10
2 дня
UAH
Отличный исполнитель. Несмотря на возраст, качественно делает свою работу. Если что-то добавить или поменять, без проблем делает. Цены по сравнению с другими приемлемы. Рекомендую к работе
Коммуникация отвратительная, постановка задачи хорошая, но отправка денег на данный момент так и не осуществилась.
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