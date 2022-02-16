Курсовая на любом языке программирования с БД

Написать небольшую программу на любую тему на любом языке программирования. Главное чтобы была БД.

Подойдёт как Pascal (Delphi), так и С++, С#, Java и т.д.

Самое простое что можно быстро сделать. Цены и тему можно предлагать в предложения. Ничего сверхъестественного от софта не нжно