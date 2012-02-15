Нужно написать несколько простеньких программ по лабораторной работам.

Системное программированиеЗакрыт7 заявок814 просмотров
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язык программирования python.

Задание:

1) Напишите программу, позволяющую работать со стеком. Она должна позволять:

· поместить элемент наверх стека (оператор POP)

· удалить верхушку стека (оператор PUSH)

· обменять значениями два верхних элемента стека (оператор SWAP)

· определение текущего числа элементов в стеке

· очистка стека

· неразрушающее чтение элемента из вершины стека

2) Напишите программу, позволяющую работать с очередью. Она должна позволять:

· Операция Insert(queue, x) помещает элемент х в конец очереди queue.

· Операция x = Remove(queue) удаляет элемент из начала очереди queue и присваивает его

значение переменной x.

· Операция Empty(queue) возвращает значение TRUE или FALSE в зависимости от того, является ли очередь пустой или нет.

· определение текущего числа элементов в очереди

· очистка очереди

3) Напишите программу, позволяющую работать с деком. Она должна позволять:

· очистка дека;

· включение элемента справа;

· включение элемента слева;

· исключение элемента справа;

· исключение элемента слева;

· определение размера дека.

4) Напишите программу, позволяющую работать со строками. Она должна позволять:

· определение длины строки;

· присваивание строк;

· конкатенация (сцепление) строк;

· выделение подстроки;

· поиск вхождения.

Задача 2.

Напишите программу, позволяющую работать с линейным списком. Она должна позволять:

· Перебор элементов списка

· Операция формирования списка.

· Вставка элемента в список.

· Удаление элемента.

· Перестановка элементов списка.

· Печать односвязного списка.

Чем проще и наглядней реализация тем лучше. Комментарии приветствуются.

2 года назад
Nevrar
29 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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