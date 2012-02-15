Разработка сервисов для публикации и редактирования неперсональных данных ИС Контингент в сторонних ведомственных и муниципальных информационных системах по запросам. В части разработки API реализовать методы: Авторизации (учитывать наличие ролевой модели, а именно предоставить возможность выдачи прав) Получения данных ...
Нужно написать несколько простеньких программ по лабораторной работам.
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язык программирования python.
Задание:
1) Напишите программу, позволяющую работать со стеком. Она должна позволять:
· поместить элемент наверх стека (оператор POP)
· удалить верхушку стека (оператор PUSH)
· обменять значениями два верхних элемента стека (оператор SWAP)
· определение текущего числа элементов в стеке
· очистка стека
· неразрушающее чтение элемента из вершины стека
2) Напишите программу, позволяющую работать с очередью. Она должна позволять:
· Операция Insert(queue, x) помещает элемент х в конец очереди queue.
· Операция x = Remove(queue) удаляет элемент из начала очереди queue и присваивает его
значение переменной x.
· Операция Empty(queue) возвращает значение TRUE или FALSE в зависимости от того, является ли очередь пустой или нет.
· определение текущего числа элементов в очереди
· очистка очереди
3) Напишите программу, позволяющую работать с деком. Она должна позволять:
· очистка дека;
· включение элемента справа;
· включение элемента слева;
· исключение элемента справа;
· исключение элемента слева;
· определение размера дека.
4) Напишите программу, позволяющую работать со строками. Она должна позволять:
· определение длины строки;
· присваивание строк;
· конкатенация (сцепление) строк;
· выделение подстроки;
· поиск вхождения.
Задача 2.
Напишите программу, позволяющую работать с линейным списком. Она должна позволять:
· Перебор элементов списка
· Операция формирования списка.
· Вставка элемента в список.
· Удаление элемента.
· Перестановка элементов списка.
· Печать односвязного списка.
Чем проще и наглядней реализация тем лучше. Комментарии приветствуются.
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