Реализацию входа

Интеграция РГИС ДДО Пермского края с ФГИС ДДО. Требования: Наличие представления и опыта работы с электронным правительством Госуслуги (СМЭВ 3.х). Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста! Оплата обсуждается индивидуально)
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Реализация входа в ИС Контингент Пермского края с использованием протокола OAuth в ЕСИА
Требования: Наличие представления и опыта работы с электронным правительством Госуслуги (СМЭВ 3.х).
Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста! Оплата обсуждается индивидуально)
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