Реализацию входа

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Реализация входа в ИС Контингент Пермского края с использованием протокола OAuth в ЕСИА

Требования: Наличие представления и опыта работы с электронным правительством Госуслуги (СМЭВ 3.х).

Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста! Оплата обсуждается индивидуально)

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв