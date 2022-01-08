Требуется программист для доработки OBS Studio

Системное программированиеЗакрытнет заявок545 просмотров
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Требуется программист для доработки OBS Studio Необходимо доработать интерфейс, сделать удаленное управление по сети, также нужен вход по паролю, со времени необходимо будет добавить ряд функций.

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад