Разработчик на Golang

есть Битрикс24(облако). в нем подключен WAZZUP. (можно будет поменять на другое приложение если потребуется) 1. Нужно организовать чат бота, который будет сам писать в WhatsAPP контактам в нужной стадии сделки. 2. По факту ответа или отсутствия ...