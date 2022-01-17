Разработчик на Golang

Системное программированиеЗакрыт1 заявка986 просмотров
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Ищем разработчика обладающего данными знаниями Postgresql, golang, websocket(centrifugo), grpc(centrifugo) на полставки (не джуна) для популярного сайта по кейсам https://fireskins.top/

Работа на фрилансе,график полностью свободный

Требуемые навыки:grpc, centrifugo, websocket, golang, postgresql

2 года назад
guest_16335578030756
2 года в сервисе
Был
год назад