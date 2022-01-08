Создать чат бот для TWITCH

Системное программированиеЗакрыт1 заявка1036 просмотров
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1. Бот должен уметь писать в чат на определённом канале 2. Контролироваться человеком 3. Видео фукнциональности бота https://www.youtube.com/watch?v=BSew25iHI4o

2 года назад
__Viktoria___
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
17 часов назад