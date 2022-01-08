Создать чат бот для TWITCH

В разделе контингент добавить вкладку "Семейное образование", страница - копия страницы учащихся, но в ней будут отображаться учащиеся, в форме обучения которых будет стоять значение "Семейное образование". Так же ограничить вывод значений правами доступа, а ...
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1. Бот должен уметь писать в чат на определённом канале 2. Контролироваться человеком 3. Видео фукнциональности бота https://www.youtube.com/watch?v=BSew25iHI4o
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