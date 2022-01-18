Написать код трёх программ по программированию 1 курса на языке Java

Системное программированиеЗакрытнет заявок542 просмотра
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Добрый день, необходимо написать код трёх задач:

1. Многомерный массив, а именно проверка чисел на упорядоченную последовательность по спирали.

2. Задача на тему "Списки", проверка чисел на арифметическую прогрессию

3. Задача на "Строки". Функция в задаче должна представлять даты в виде строки на русском языке по шаблону.

С уважением, Владислав.

2 года назад
Vladislavrenko
19 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад