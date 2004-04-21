Реализация учета обучающихся в семейной форме на дому в соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ В разделе контингент добавить вкладку "Семейное образование", страница - копия страницы учащихся, но в ней будут ...
Доработка набора атрибутов образовательных организаций
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Доработка набора атрибутов образовательных организаций, подразделений, сотрудников (наличие углубленного изучения предметов, принадлежности к параллелям обучения, указания должностей и др.), доработка сервиса объединения сотрудников. Добавление атрибутов необходимо осуществить в ИС «Контингент» вкладка организации для каждой организации.
Реализация справочников должностей персонала, справочников профилей обучающихся, справочников учебно-вспомогательного персонала. Реализацию связей БД в соответствии с техническим заданием.
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