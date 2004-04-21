Доработка набора атрибутов образовательных организаций

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Доработка набора атрибутов образовательных организаций, подразделений, сотрудников (наличие углубленного изучения предметов, принадлежности к параллелям обучения, указания должностей и др.), доработка сервиса объединения сотрудников. Добавление атрибутов необходимо осуществить в ИС «Контингент» вкладка организации для каждой организации.

Реализация справочников должностей персонала, справочников профилей обучающихся, справочников учебно-вспомогательного персонала. Реализацию связей БД в соответствии с техническим заданием. 

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Оплата обсуждается индивидуально)

2 года назад
guest_15287238561124
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв