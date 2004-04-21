Доработка набора атрибутов образовательных организаций

Реализация учета обучающихся в семейной форме на дому в соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ В разделе контингент добавить вкладку "Семейное образование", страница - копия страницы учащихся, но в ней будут ...