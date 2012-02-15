GraphQL запрос для go-ethereum ноды

Необходимо написать запрос, который будет собирать информацию о пользователях, используя интерфейс GraphQL у go-ethereum ноды.

За один запрос должно отправляться n (>1000) кол-во адресов (списком) для проверки их состояния и информации.

Исходя из этого, запрос по примеру ниже не актуальный и объемный. Можно ли написать его более кратко, подавая/указывая список целевых адресов?

{

﻿a0001: block {account (address: "0xaddress"){address, balance, etc}

﻿a0002: block { {account (address: "0xaddress"){address, balance, etc}

}

Ссылка на схематику у go-etereum: https://github.com/ethereum/go-ethereum/blob/master/graphql/schema.go

Пример текущего одиночного запроса:

query GetBalance($addr: Address!){

﻿block {

﻿ ﻿account (address: $addr){

﻿ ﻿ ﻿address,

﻿ ﻿ ﻿balance

﻿ ﻿}

﻿}

}