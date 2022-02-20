ZedCode

Илья ZedCode

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Чекер генерируемых запросов на Golang

    Создание чекера генерируемых запросов на языке Golang с использованием прокси и генерацией запросов через горутины. Программа должна выполнять GET-запросы, обрабатывать успешные ответы с помощью Telegram-бота и записывать результаты в файл. Реализован REST-интерфейс для управления параметрами и получения статистики. Исходный код должен быть хорошо прокомментирован.

    DockerLinux
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • GraphQL запрос для go-ethereum ноды

    $26

    Требуется разработать GraphQL запрос для go-ethereum ноды, который позволит получать информацию о пользователях по списку адресов (более 1000). Запрос должен быть оптимизирован для отправки множества адресов одновременно, чтобы избежать объемных и неэффективных одиночных запросов. Смотрите схематику go-ethereum для деталей.

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • GraphQL запрос для go-ethereum ноды

    $26

    Необходимо создать оптимизированный GraphQL запрос для go-ethereum, который будет собирать информацию о состоянии более 1000 адресов. Запрос должен позволять отправлять список адресов и получать данные о каждом из них, включая баланс и другую информацию. Ссылка на схематику предоставлена для справки.

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад