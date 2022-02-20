Создание чекера генерируемых запросов на языке Golang с использованием прокси и генерацией запросов через горутины. Программа должна выполнять GET-запросы, обрабатывать успешные ответы с помощью Telegram-бота и записывать результаты в файл. Реализован REST-интерфейс для управления параметрами и получения статистики. Исходный код должен быть хорошо прокомментирован.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $26
Требуется разработать GraphQL запрос для go-ethereum ноды, который позволит получать информацию о пользователях по списку адресов (более 1000). Запрос должен быть оптимизирован для отправки множества адресов одновременно, чтобы избежать объемных и неэффективных одиночных запросов. Смотрите схематику go-ethereum для деталей.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $26
Необходимо создать оптимизированный GraphQL запрос для go-ethereum, который будет собирать информацию о состоянии более 1000 адресов. Запрос должен позволять отправлять список адресов и получать данные о каждом из них, включая баланс и другую информацию. Ссылка на схематику предоставлена для справки.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад