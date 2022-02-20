Необходимо создать оптимизированный GraphQL запрос для go-ethereum, который будет собирать информацию о состоянии более 1000 адресов. Запрос должен позволять отправлять список адресов и получать данные о каждом из них, включая баланс и другую информацию. Ссылка на схематику предоставлена для справки.