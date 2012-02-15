Нужно доработать тест или сделать снова на странице LP.

Системное программированиеЗакрытнет заявок520 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Нужно доработать тест или сделать снова на странице LP. ТЗ прилагается.

2 года назад
guest_16427642889407
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • GraphQL запрос для go-ethereum ноды

    $26

    Необходимо написать запрос, который будет собирать информацию о пользователях, используя интерфейс GraphQL у go-ethereum ноды. За один запрос должно отправляться n (&gt;1000) кол-во адресов (списком) для проверки их состояния и информации. Исходя из этого, запрос по примеру ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • GraphQL запрос для go-ethereum ноды

    $26

    Необходимо написать запрос, который будет собирать информацию о пользователях, используя интерфейс GraphQL у go-ethereum ноды. За один запрос должно отправляться n (&gt;1000) кол-во адресов (списком) для проверки их состояния и информации. Исходя из этого, запрос по примеру ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка сервисов

    Разработка сервисов для публикации и редактирования неперсональных данных ИС Контингент в сторонних ведомственных и муниципальных информационных системах по запросам. В части разработки API реализовать методы: Авторизации (учитывать наличие ролевой модели, а именно предоставить возможность выдачи прав) Получения данных ...

    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Модернизация интеграции

    Модернизация интеграции в Пермском крае с ФГИС «ФРИ» в части автоматизации направления сведений об образовании детей инвалидов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия Отправка XML-файлов. Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста! Оплата обсуждается индивидуально)

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создания механизмов гибкой фильтрации

    Создание и развития механизмов формирования государственного задания, создания механизмов гибкой фильтрации и построения отчетов по контингенту профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермскою края.Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста! Оплата обсуждается индивидуально)

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сервиса интеграции

    Доработка сервиса интеграции с ЭПОС для направления дополнительных данных в случае расширения набора атрибутов образовательных организаций и подразделений, доработки сервиса объединения сотрудников образовательных организаций. Если оставляете отклик, то пишите сразу тг, пожалуйста! Оплата обсуждается индивидуально)

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка набора атрибутов образовательных организаций

    Доработка набора атрибутов образовательных организаций, подразделений, сотрудников (наличие углубленного изучения предметов, принадлежности к параллелям обучения, указания должностей и др.), доработка сервиса объединения сотрудников. Добавление атрибутов необходимо осуществить в ИС «Контингент» вкладка организации для каждой организации. Реализация ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Реализация учета

    Реализация учета обучающихся в семейной форме на дому в соответствии с требованиями ФЗ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ В разделе контингент добавить вкладку "Семейное образование", страница - копия страницы учащихся, но в ней будут ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание фильтрации по различным параметрам

    Реализация учета иностранных студентов высших учебных заведений Перми в соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" Создание фильтрации по различным параметрам, создание таблиц ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад