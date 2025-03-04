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Али Зейналов theyn

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Веб-программист, Python разработчик

Веб-программист, Python разработчик

💻 Веб-разработчик с опытом работы на Wordpress и Django


Профессиональная разработка веб-сайтов "под ключ" с использованием Wordpress для создания удобных и функциональных интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов. Специализация на разработке веб-приложений на фреймворке Django, обеспечивающих высокую производительность и безопасность для вашего бизнеса.


🔧Услуги:
• Разработка веб-приложений, а так же веб-сайтов.
• Кастомизация и разработка тем и плагинов для Wordpress.
• Автоматизация процессов в Excel.
• Парсинг данных с веб-сайтов.
• Разработка настольных и консольных приложений для Windows.
• Создание скриптов для автоматизации задач.


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