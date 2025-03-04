Веб-программист, Python разработчик

Веб-программист, Python разработчик

💻 Веб-разработчик с опытом работы на Wordpress и Django





Профессиональная разработка веб-сайтов "под ключ" с использованием Wordpress для создания удобных и функциональных интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов. Специализация на разработке веб-приложений на фреймворке Django, обеспечивающих высокую производительность и безопасность для вашего бизнеса.





🔧Услуги:

• Разработка веб-приложений, а так же веб-сайтов.

• Кастомизация и разработка тем и плагинов для Wordpress.

• Автоматизация процессов в Excel.

• Парсинг данных с веб-сайтов.

• Разработка настольных и консольных приложений для Windows.

• Создание скриптов для автоматизации задач.





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