Веб-программист, Python разработчик
💻 Веб-разработчик с опытом работы на Wordpress и Django
Профессиональная разработка веб-сайтов "под ключ" с использованием Wordpress для создания удобных и функциональных интернет-магазинов, корпоративных сайтов и лендингов. Специализация на разработке веб-приложений на фреймворке Django, обеспечивающих высокую производительность и безопасность для вашего бизнеса.
🔧Услуги:
• Разработка веб-приложений, а так же веб-сайтов.
• Кастомизация и разработка тем и плагинов для Wordpress.
• Автоматизация процессов в Excel.
• Парсинг данных с веб-сайтов.
• Разработка настольных и консольных приложений для Windows.
• Создание скриптов для автоматизации задач.
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Портфолио
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